В Москве няня три месяца скрытно избивала маленьких двойняшек

Родителям удалось обнаружить это, только когда они установили в комнате видеокамеру.

В Москве 47-летняя няня-гувернантка в течение почти трёх месяцев, с 18 декабря 2018 года по 9 марта 2019 года, периодически избивала маленьких двойняшек, за которыми ухаживала. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Москве.

Отмечается, что женщина систематически "наносила маленьким детям побои и совершала иные насильственные действия". Этот факт подтвердила камера, которую установили родители в комнате двойняшек.

Женщина попыталась скрыться, но её задержали и за пределами столичного региона. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ — "Истязание".

Ранее Лайф сообщал, что в Одессе пьяная няня избила годовалого малыша.