Медведев рассказал, как относится к грубости и хамству в социальных сетях

Глава правительства подчеркнул, что помимо оскорблений присутствует и уважительная манера общения.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что научился спокойно относиться к грубости и хамству в социальных сетях. Об этом глава правительства заявил во время общения в прямом эфире с пользователями "ВКонтакте".

— У меня за годы моего присутствия в социальных сетях — "ВКонтакте", "Инстаграм", "Фейсбук" — если не "броня" выработалась, то, во всяком случае, спокойно отношусь к тому, что там происходит, — сказал Медведев.

По его мнению, если не "принимать этих правил", то лучше всего не соваться в социальные сети. Премьер добавил, что помимо оскорблений присутствует и уважительная манера общения.

Прямой эфир доступен на странице правительства (vk.com/gov), на страничке самого Медведева (vk.com/dm) и мероприятия #VKLive (vk.com/dmlive).