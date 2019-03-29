Нижегородская мать-убийца расплакалась во время последнего слова — видео

В ходе судебного заседания женщина заявила, что сын и дочь были убиты в машине на её глазах.

Жительница Нижнего Новгорода Елена Каримова, которую обвиняют в жестоком убийстве собственных детей, расплакалась во время последнего слова в суде, однако вину не признала.

По версии следствия, в апреле прошлого года Каримова задушила двухлетнего Сулеймана и четырёхлетнюю Хадижу, после чего пыталась сжечь тела детей в Нижегородской области. Сама женщина и её адвокат настаивают на том, что к убийству малышей причастен бывший муж Каримовой — криминальный авторитет из Азербайджана, находящийся в международном розыске.

Приговор Каримовой вынесут через несколько дней. Родственники нижегородки не верят в её виновность — они говорят, что Елена была любящей матерью.

Как ранее сообщал Лайф, гособвинение просит приговорить Елену Каримову к 21 году в колонии общего режима.