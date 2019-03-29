"Наша общая трагедия". Россияне вспоминают жертв теракта в московском метро

Взрывы в Московском метрополитене в 2010 году совершили две террористки-смертницы на Сокольнической линии.

Россияне сегодня вспоминают жертв теракта в московском метро, который произошёл на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" ранним утром 29 марта 2010 года. В память о погибших жители несут цветы к месту, где девять лет назад погибли и получили ранения десятки людей.

— На этом месте мог каждый из нас оказаться. И это трагедия не лично кого-то, это наша общая трагедия, — отметила жительница Москвы.

— Мне жалко этих людей, которые здесь погибли. В основном молодые. Им только жить и жить, творить в этом мире, — отмечают пассажиры.

Теракты в Московском метрополитене в 2010 году совершили две террористки-смертницы на Сокольнической линии. Жертвами стали 40 человек, 88 получили ранения.

Ответственность за взрывы взял на себя лидер организации "Кавказский эмират"* Доку Умаров. Накануне 9-летия трагедии в Москве был арестован один из его подельников — Магомед Нуров.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.