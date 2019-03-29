Медведев рассказал о полезной стороне соцсетей

Так, на проблему со строительством завода на Байкале он обратил особое внимание после сообщений от граждан.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальные сети помогают ему оперативно реагировать на проблемы в стране — граждане пишут ему о волнующих их вопросах. Об этом премьер-министр рассказал во время общения в прямом эфире с пользователями "ВКонтакте".

— Вот байкальская тема. Я смотрю, мне пишут и пишут, пишут и пишут. Причём из разных мест, и мне пришлось уже в это включиться, потому что я понял, что этот вопрос волнует огромное количество людей, — отметил глава кабмина.

По словам Медведева, если бы у него не было страниц в социальных сетях, он, безусловно, узнал бы о данном вопросе. Однако это случилось бы гораздо позже и у него "не было бы в голове полной картинки того, насколько это волнует людей", считает премьер.

Напомним, строительство завода по розливу питьевой воды из Байкала было приостановлено после того, как стало известно, что стройка затрагивает болото, на котором обитают краснокнижные птицы. В ходе проверки надзорные органы нашли следы разлива нефтепродуктов, после чего суд признал незаконным разрешение на постройку предприятия.