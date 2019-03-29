Медведев уверен, что проблемы обманутых дольщиков будут решены

Премьер-министр Дмитрий Медведев уверен, что правительство решит ситуацию с обманутыми дольщиками в России. Однако он добавил, что на это потребуется время. Об этом глава кабмина сказал, отвечая на вопросы пользователей "ВКонтакте".

— Я уверен, что мы эту ситуацию развяжем, но, естественно, что для этого потребуется определённое время, потому что проблемы копились, — сказал Медведев.

В конце прошлого года Минстрой заявил, что ведомство создаёт новую программу федеральной поддержки субъектов РФ по помощи обманутым дольщикам.