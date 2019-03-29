В Федерации еврейских общин России заявили, что клип Rammstein оскорбляет ФРГ

Представитель ФЕОР отметил, что немецкий коллектив всю свою музыкальную жизнь эпатировал публику.

В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) не считают необходимым просить запретить новый клип группы Rammstein из-за использования в нём образов жертв концентрационных лагерей. Об этом рассказал глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин, сообщает агентство "Москва".

Горин отметил, что обсуждать провокации с использованием образов жертв концлагерей стоит в пределах допустимого в смысле общественного порицания, однако запрещать музыку или фильмы подобного рода "точно не надо".

— И я хорошо понимаю, что обвинять из-за этого клипа группу в каком-то специально нанесённом оскорблении — это всё равно что гуляющую женщину обвинять в том, что она не прикрыла колени, — пояснил представитель ФЕОР.

Творчество группы Горин назвал сплошным оскорблением и пощёчиной общественному вкусу. Он подчеркнул, что новый клип Rammstein наносит оскорбление Германии как таковой — в том числе идее перерождения нации.

Ранее Rammstein выпустила клип на песню Deutschland, в котором рок-музыканты среди прочего показаны в полосатых робах стоящими с петлями на шеях.