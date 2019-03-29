Родители оставили малышей в запертой московской квартире, когда начался пожар

Спасатели уже обходили подъезд, как вдруг за дверью на восьмом этаже услышали детские голоса.

Инцидент, который едва не закончился трагедией, произошёл в одной из столичных многоэтажек. По данным телеграм-канала LifeShot, родители оставили пятилетнюю дочь и совсем ещё грудного сына в запертой квартире и ушли по делам. В это время в доме начался пожар.

Спасателям удалось быстро справиться с огнём, но когда они обходили квартиры в подъезде, то вдруг услышали детские голоса. Пришлось выламывать двери.

Взрослых дома не оказалось. Там были только двое малышей, которые успели надышаться дымом.

К счастью, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. А вот местонахождение их родителей сейчас устанавливается.