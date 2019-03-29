Медведев заявил о праве россиян советовать, куда тратить бюджетные деньги

По мнению главы кабмина, распределение средств является очень важной составляющей работы любого правительства.

Россияне имеют право советовать представителям государственной власти, как распределять бюджетные средства. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями "ВКонтакте".

— Люди имеют право советовать правительству, как тратить деньги. Ничего плохого в этом нет. Просто нужно понимать, что у нас очень много задач и у нас очень большое и сложное государство, — добавил глава кабмина.

Премьер подчеркнул, что вследствие этого задача "искусно тратить деньги" является действительно очень важной составляющей работы российского правительства, как и любого другого.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что социальные сети помогают ему оперативно реагировать на проблемы в стране.