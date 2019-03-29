Медведев выразил уверенность, что США никогда не отменят санкции против России

Глава правительства отметил, что политика Вашингтона за последние 100 лет была построена на бесконечном давлении на Москву.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что США никогда не отменят санкции, введённые против РФ. Об этом глава правительства заявил в прямом эфире с пользователями сети "ВКонтакте".

— Никогда они не отменят санкции в отношении России, потому что вся их политика, за последние 100 лет во всяком случае, была построена на бесконечном применении санкций в отношении нашей страны, как бы она ни называлась, — сказал Медведев.

По мнению главы правительства, это довольно прискорбно, так как ломает международное сотрудничество и не позволяет двум странам решать вопросы безопасности и экономического развития.

Напомним, США ввели санкции против России в 2014 году, после того как на Украине произошёл переворот, Крым вступил в состав России, а в Донбассе сформировались Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. Белый дом требует, чтобы Москва "вернула" Крым Украине.

Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования в Крыму. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Прямой эфир транслировался на странице правительства (vk.com/gov), на страничке Медведева (vk.com/dm) и мероприятия #VKLive (vk.com/dmlive).