Фильм "На Париж" выйдет на экраны в День Победы

Дебютный полнометражный фильм Сергея Саркисова "На Париж" выйдет в прокат 9 мая. Лента была создана по сценарию Станислава Говорухина. Об этом сообщает ТАСС.
Фильм основан на реальной истории, которую рассказал Герой СССР Александр Милюков. Сценарий дорабатывал режиссёр Сергей Ашкенази.
Будущая лента расскажет историю советских офицеров, которые плечом к плечу прошли войну и решили отметить победу в Париже. По словам Саркисова, фильм посвящён Победе, которая изменила мир и героев повествования.
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