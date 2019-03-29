Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признал, что в России проблема гендерной дискриминации стоит острее, чем в ряде других стран.

— Есть, чего лукавить, — заявил глава правительства в ходе прямого эфира с пользователями соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос, есть ли в России гендерная дискриминация.

Медведев подчеркнул, что в РФ проблема острее, "чем в целом ряде других стран".

Как ранее писал Лайф, по данным ВЦИОМ больше половины жителей России поощряют стремление к равноправию полов и считают, что права мужчин и женщин должны быть полностью уравнены.