Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России

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Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России

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Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признал, что в России проблема гендерной дискриминации стоит острее, чем в ряде других стран.

Есть, чего лукавить, — заявил глава правительства в ходе прямого эфира с пользователями соцсети "ВКонтакте", отвечая на вопрос, есть ли в России гендерная дискриминация.

Медведев подчеркнул, что в РФ проблема острее, "чем в целом ряде других стран".

Как ранее писал Лайф, по данным ВЦИОМ больше половины жителей России поощряют стремление к равноправию полов и считают, что права мужчин и женщин должны быть полностью уравнены.

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