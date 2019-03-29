Медведев назвал соцсети "искренним" способом общения чиновников с людьми

Ранее глава кабмина признался, что научился спокойно относиться к грубости и хамству в Интернете.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что чиновникам любого ранга полезно иметь обратную связь с людьми через социальные сети. Он также признал, что в данном способе общения госслужащих с гражданами есть свои "издержки".

— Любому современному руководителю это неплохо. Это всегда срез общественного мнения, причём очень быстрый и зачастую весьма искренний. С издержками, но тем не менее, — подчеркнул глава кабмина во время общения в прямом эфире с пользователями сети "ВКонтакте".

Ранее Медведев признался, что научился спокойно относиться к грубости и хамству в социальных сетях. Он также рассказал о полезной стороне доступности для граждан в онлайн-режиме.

Прямой эфир доступен на странице правительства (vk.com/gov), на страничке Медведева (vk.com/dm) и мероприятия #VKLive (vk.com/dmlive).