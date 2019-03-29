Медведев впервые прокомментировал дело Абызова

Система Открытого правительства РФ заслужила у премьера положительный отзыв, а остальные вопросы к Абызову теперь будут решать следствие и суд.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей "В Контакте", впервые прокомментировал арест бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Глава кабмина предпочёл сразу разделить деятельность экс-чиновника в правительстве и его бизнес-интересы.

— Если говорить о системе Открытого правительства РФ, то у меня к ней никаких претензий нет. Это была серьёзная и вполне важная для страны работа, — заявил Медведев. — А коммерческая деятельность Абызова мне неизвестна, хотя я слышал, что остался конфликт между ним и кредиторами, который, судя по всему, получил вот такое уголовно-правовое развитие.

Глава правительства добавил, что теперь вопросы к Абызову будут решать следствие и суд.

Напомним, о задержании Абызова стало известно вечером 26 марта. Ему предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в крупном размере и создании преступного сообщества. 27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра на два месяца.