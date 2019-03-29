Запашный заявил, что отказ от "живого корма" скажется на здоровье животных

Дрессировщик подчеркнул, что хищникам природой положено употреблять свежее мясо.

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный заявил, что отказ на законодательном уровне от "живого корма" негативно скажется на пищеварении животных.

— От этого отказываться нельзя, потому что животным природой положено, чтобы мясо было свежее. Несвежее мясо животным есть категорически нельзя, — передаёт слова дрессировщика АГН "Москва".

Заслуженный артист России напомнил, что в его цирке не подают животных в живом виде, их сначала "выключают".

Напомним, Министерство культуры внесло уточнения о рационе животных, которые содержатся в зоопарках, цирках и дельфинариях. Предполагается, что хищники, помимо всего прочего, каждую неделю должны получать "живой корм" — кроликов, кур, крыс, мышей, коз и овец. В свою очередь зоозащитники выступили против этой инициативы, заявив, что это "крайне негуманно" по отношению к животным, которые служат кормом.

Ранее Лайф сообщал, что Эдгард Запашный раскритиковал идею депутатов запретить детям ходить в цирк.