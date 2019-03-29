Медведев о деле Ишаева: Факт неприятный

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что у него нет особых комментариев по делу экс-главы Хабаровского края Виктора Ишаева, которого накануне вечером поместили под домашний арест.

— Мне трудно комментировать, что конкретно там инкриминируется. Сам по себе, конечно, это факт неприятный, но тем не менее у меня каких-то особых комментариев на сей счёт тоже нет, — заявил Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети "ВКонтакте".

Глава правительства также надеется, что следствие и суд разберутся с делом о мошенничестве в крупном размере, которое и вменяют Ишаеву.

Напомним, Ишаев обвиняется в хищении средств у "Роснефти" в 2014–2017 годах. Его отправили под домашний арест. На заседании суда экс-губернатор заявил, что его обвиняют в хищении всего пяти миллионов рублей. Свою вину Ишаев не признаёт.