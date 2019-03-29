Сердцееда из Челябинска приговорили к 5 годам за обман доверчивых женщин

Его обязали выплатить потерпевшим 800 тысяч рублей, признав виновным в совершении восьми преступлений.

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю, который обманом похищал у женщин денежные средства. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Мужчина размещал анкету вымышленного лица на сайтах в Сети, знакомился с одинокими женщинами, после чего, злоупотребляя их доверием, похищал денежные суммы в размере до 500 тысяч рублей. Потерпевшими стали семь женщин.

Кроме того, мошенник весной 2017 года предложил свою помощь в оформлении документов, необходимых для получения гражданства России, иностранцу. Получив деньги, мужчина пропал — он не намеревался исполнять обещания и не имел такой возможности.

Мужчину признали виновным в совершении двух преступлений по статье "Мошенничество в крупном размере" и шести преступлений по статье "Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину".

Мошенника приговорили к пяти годам колонии общего режима и обязали выплатить потерпевшим 800 тысяч рублей.

Ранее Лайф рассказывал, как мошенник выманил деньги у 20 женщин, не выходя из тюрьмы.