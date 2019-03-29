Сноху Дудя оштрафовали на пять тысяч за побои

После развода она не может поделить ребёнка с братом известного блогера. Забирать ребёнка она в прошлом году приехала с большой группой поддержки.

Суд признал Юлию, сноху блогера Юрия Дудя, виновной в побоях. Её оштрафовали на пять тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Дело было открыто по статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее Лайф писал, что маму и брата знаменитого блогера избили около дома в Москве, но дело сначала "списали в утиль". Как выяснилось, Игорь находится в процессе развода с супругой, но пара не может поделить общего сына. В то утро Юлия решила забрать ребёнка и приехала к супругу с 59-летним отцом и охранниками. Драка попала на видео.