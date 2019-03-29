Медведев заверил, что сейчас в кабмине "ботов" нет

Глава кабмина не исключил появление министра с искусственным интеллектом через сто лет.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригласил студента РАНХиГС, который обратился к нему во время прямого эфира "ВКонтакте" с просьбой взять его на практику в правительство. Модератор дискуссии заверил, что все аккаунты авторов вопросов проверены и "ботов" среди них нет.

— Жалко было бы пригласить на работу в правительство "бота", — заметил на это Медведев и добавил, что среди его подчинённых в правительстве пока "ботов" нет.

При этом российский премьер не исключил появление министра с искусственным интеллектом через сто лет.

Также Медведев в ходе этого общения отметил, что Россия не будет регулировать Интернет по "китайской модели".

Прямой эфир транслировался на странице правительства (vk.com/gov), на страничках Медведева (vk.com/dm) и мероприятия #VKLive (vk.com/dmlive).