Медведев: Россия не будет регулировать Интернет по "китайской модели"

Россия не намерена внедрять систему регулирования Интернета, как это сделано в Китае, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время общения с пользователями соцсети "ВКонтакте".

— Конечно, у нас не будет такого регулирования, как в Китае. И даже скажу больше: и в Китае это регулирование зачастую не приносит тех результатов, на которые это регулирование было изначально ориентировано, — заявил Медведев.

Он добавил, что создания файрвола в России не планируется, так как наша страна не стремится к такому регулированию. Медведев напомнил, что принятый закон связан с решением задачи придать Рунету устойчивость.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении автономной работы Рунета в случае отключения от Глобальной сети. Документ предусматривает защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы Интернета в России.