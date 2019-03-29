Книгу про Гарри Поттера с ошибками продали за 5,4 млн рублей

На задней обложке изображён маг, который не встречается ни в одной из книг про юного волшебника.

Редкий экземпляр книги "Гарри Поттер и философский камень" ушёл с молотка на аукционе за 68 812 фунтов (5,4 млн рублей). Об этом сообщает The Verge.

Проданное издание — одна из 500 первых копий бестселлера. Книга была выпущена с ошибкой на одной из обложек: Philospher’s вместо Philosopher’s.

Кроме ошибки, на задней обложке книги изображён маг, который никогда не встречался в книгах про Гарри Поттера. Художник, работавший над обложкой, создал её ещё до того, как прочитал произведение Роулинг.