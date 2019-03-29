В НАТО заверили, что манёвры в Чёрном море не связаны с выборами на Украине

Как отметили в пресс-службе альянса, группа проводит патруль перед проведением манёвров Sea Shield — 2019.

Манёвры кораблей Второй постоянной военно-морской группы НАТО в Чёрном море не связаны с выборами президента на Украине. Как сообщает ТАСС, в Североатлантическом альянсе заявили, что заход судов был запланирован давно.

По словам представителя НАТО, группа альянса проводит патрулирование в Чёрном море перед проведением манёвров Sea Shield — 2019.

SNMG2 elements led by TN F243 TCG Yildirim, including HNLMS F805 Evertsen, Armada Espanola F81 Santa Maria and RCN 333 HMCSToronto went into the Black Sea. Spotted by @Saturn5_ @YorukIsik @alperboler @KerimBozkurt pic.twitter.com/35yqI9cAYQ — Serhat Güvenç (@SerhatGuvenc) March 28, 2019

— Эти манёвры были запланированы давно, это ежегодные учения, организуемые Румынией. Ни патрулирование, ни учения не связаны с событиями на Украине, — отметили в пресс-службе.

Напомним, 29 марта пять кораблей НАТО вошли в акваторию Чёрного моря. Речь идёт об эсминце ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадском фрегате "Торонто", испанском фрегате "Санта Мария", турецком фрегате "Гелиболу" и вспомогательном французском судне "Вар". Корабли прибыли на учения Sea Shield, которые проведут совместно с украинскими и грузинскими военными.

При этом на Украине отмечают, что они пробудут в Чёрном море до конца президентских выборов и подсчёта голосов.

Лайф также публиковал видео прохода группы кораблей через Босфор.