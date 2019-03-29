В НАТО заверили, что манёвры в Чёрном море не связаны с выборами на Украине

Читайте также

В НАТО заверили, что манёвры в Чёрном море не связаны с выборами на Украине

7

Как отметили в пресс-службе альянса, группа проводит патруль перед проведением манёвров Sea Shield — 2019.

Манёвры кораблей Второй постоянной военно-морской группы НАТО в Чёрном море не связаны с выборами президента на Украине. Как сообщает ТАСС, в Североатлантическом альянсе заявили, что заход судов был запланирован давно.

По словам представителя НАТО, группа альянса проводит патрулирование в Чёрном море перед проведением манёвров Sea Shield — 2019.

Эти манёвры были запланированы давно, это ежегодные учения, организуемые Румынией. Ни патрулирование, ни учения не связаны с событиями на Украине, — отметили в пресс-службе.

Напомним, 29 марта пять кораблей НАТО вошли в акваторию Чёрного моря. Речь идёт об эсминце ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадском фрегате "Торонто", испанском фрегате "Санта Мария", турецком фрегате "Гелиболу" и вспомогательном французском судне "Вар". Корабли прибыли на учения Sea Shield, которые проведут совместно с украинскими и грузинскими военными.

При этом на Украине отмечают, что они пробудут в Чёрном море до конца президентских выборов и подсчёта голосов.

Лайф также публиковал видео прохода группы кораблей через Босфор.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×