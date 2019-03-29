Руководство столичной ГИБДД наказали после смертельного ДТП с Gelandewagen

Действия экипажа ДПС на месте аварии, в которой погибло два человека, разобрала специально созданная комиссия.

Один из инспекторов ГИБДД, разбиравших крупную аварию на Можайском шоссе в российской столице, уволен. Ряд его коллег и начальников, в том числе руководитель московской Госавтоинспекции генерал-майор Виктор Коваленко, наказаны. Об этом журналистам рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По словам главы МВД, офицеры "нарушили порядок действий на месте ДТП со смертельным исходом".

Капитан экипажа ДПС Олег Новосёлов уволен из органов внутренних дел, лейтенант Виталий Фёдоров — предупреждён о неполном служебном соответствии, как и начальник УГИБДД по Москве генерал-майор Виктор Коваленко.

Замначальника УГИБДД по Москве полковнику Алексею Диокину и начальнику отдела УГИБДД полковнику Александру Савенкову объявлены строгие выговоры.

Напомним, в результате ДТП погибли пассажиры "нивы" — женщина и несовершеннолетняя девочка, её дочь. Водитель "гелендвагена" после инцидента скрылся с места аварии. По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело. Виновник ДТП сдался полиции после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров призвал его "ответить за содеянное".