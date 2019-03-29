Женщину-депутата на Урале по наводке поймали пьяной за рулём

От прохождения медосвидетельствования на алкоголь народная избранница отказалась.

Депутата городской думы Тавды Свердловской области Светлану Волкову поймали за рулём пьяной. При этом, по данным URA.RU, женщину остановили "по наводке" ревнивой супруги находившегося в её машине мужчины.

Когда машину остановили сотрудники ГИБДД, в автомобиле находился виновник доноса. Волкова отказалась от прохождения медосвидетельствования на алкоголь. Материалы для лишения её водительских прав уже переданы в суд, заседание назначено на 10 апреля.

Народная избранница занимает пост председателя постоянной депутатской Комиссии по экономической политике, бюджету, финансам и налогам думы Тавды.

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