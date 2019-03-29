ПФР рассказал, как повысятся пенсии с 1 апреля

Проиндексированы будут выплаты почти четырём миллионам граждан, из которых 3,2 миллиона — получатели социальных пенсий.

Пенсионный фонд РФ (ПФР) напомнил, что с 1 апреля этого года размер пенсий россиян увеличится на 2%. В частности, средний размер социальной пенсии составит 9266 рублей.

— Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2019 года индексируются на 2%. Повышение затрагивает почти четыре миллиона пенсионеров, из которых 3,2 миллиона являются получателями социальных пенсий, — говорится в сообщении ПФР.

В ведомстве уточнили, что средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы со следующего месяца составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно. Кроме того, пенсии инвалидам вследствие военной травмы увеличатся до 31,3 тысячи рублей, пенсии ветеранам ВОВ, получающим две пенсии, — до 37,4 тысячи рублей.

С инициативой проиндексировать социальные пенсии на 2% выступал Минтруд. 18 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил данные изменения.