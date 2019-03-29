В Госдуме заявили, что не боятся кораблей НАТО в Чёрном море

Глава Комитета по обороне не увидел предпосылок обострения ситуации в этом регионе.

Глава Комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ, Герой РФ Владимир Шаманов в эфире НСН выразил мнение, что заход кораблей НАТО не нагнетает обстановку в регионе.

— Суда этих стран могут только производить демонстрацию флага в рамках присутствия сил НАТО в акватории Чёрного моря. Более того, по дипломатическим каналам мы, наверное, выскажем свою позицию, что не стоит нагнетать обстановку и без того в неспокойном регионе, — отметил депутат.

SNMG2 elements led by TN F243 TCG Yildirim, including HNLMS F805 Evertsen, Armada Espanola F81 Santa Maria and RCN 333 HMCSToronto went into the Black Sea. Spotted by @Saturn5_ @YorukIsik @alperboler @KerimBozkurt pic.twitter.com/35yqI9cAYQ — Serhat Güvenç (@SerhatGuvenc) March 28, 2019

Напомним, согласно международной Конвенции от 1936 года, военные корабли государств, не являющихся странами Черноморского региона, могут находиться в акватории не больше 21 суток.

Ранее Лайф опубликовал видео прохода группы кораблей НАТО через Босфор.