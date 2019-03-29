Пристававший к школьнице башкирский учитель мог заниматься этим давно

По словам местных жителей, некоторые ученицы специально не ходят к нему на уроки, чтобы не пересекаться с педагогом.

Преподаватель школы в башкирском селе Кушнаренково, которого заподозрили в домогательствах к ученице, частенько "случайно" обнимал девочек. Об этом Лайфу рассказал местный житель.

По его словам, около года назад на туристическом слёте преподаватель напился и приставал к девочкам. После этого, со слов собеседника, мужчину вызывали в прокуратуру.

— Об этой ситуации знала абсолютно вся школа, — отметил источник.

Девочка с видео — гимнастка, занимается в ДЮСШ Кушнаренково, занимает призовые места. Она отказывается общаться с журналистами, говорить о произошедшем не хочет.

Как рассказала Лайфу ученица этой же школы, он хороший учитель — школьники для него словно внуки. При этом некоторые ученицы не ходят на его уроки специально, чтобы не пересекаться с преподавателем.

Напомним, родители ученицы добиваются увольнения педагога-депутата, которого заподозрили в домогательствах к их дочери.