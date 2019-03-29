Западный дипломат: Украинцы готовы выбрать президентом даже стул

По его мнению, избиратели устали от старых элит и хотят видеть в политике новые лица.

Комик Владимир Зеленский по результатам опросов имеет наибольшую поддержку среди жителей Украины. Как отмечает издание The Economist, приводя неназванного западного дипломата, украинцы хотят видеть в политике новые лица.

— Даже стул мог бы баллотироваться, а они бы за него проголосовали, — говорится в сообщении.

Как пишет издание, недоверие к истеблишменту и объясняет феномен Владимира Зеленского: он известен ролью в сериале "Слуга народа", а эпизод, где главный герой красноречиво ругает коррупцию, стал вирусным.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. В списке кандидатов на пост — 39 человек. Действующий глава государства Пётр Порошенко уверен в своей победе, но его лидерство в антирейтинге свидетельствует об обратном, при этом фаворитом предвыборной гонки по результатам различных опросов называют Владимира Зеленского.