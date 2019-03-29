Министр назвала самые востребованные профессии Подмосковья

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская в интервью официальному порталу Правительства Московской области назвала самые востребованные профессии Подмосковья.
Среди них — токари, электрогазосварщики, электромонтёры, водители, повара и слесари-ремонтники.
— Высока потребность во врачах, медсёстрах, инженерах, конструкторах, технологах, техниках, менеджерах, воспитателях, — добавила Фаевская.
Она отметила, что с точки зрения профессий будущего самыми востребованными отраслями являются биология, медицина, IT, робототехника и химия.
Также министр предположила, что в связи с техническим прогрессом могут исчезнуть профессии вахтёров, лифтёров, почтальонов и операторов кол-центров.
Ранее Лайф назвал регионы с наибольшим уровнем занятости населения.
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