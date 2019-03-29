Министр назвала самые востребованные профессии Подмосковья

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Министр назвала самые востребованные профессии Подмосковья

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Фото: © Shutterstock

Особо в регионе нуждаются среди прочего в электромонтёрах, водителях, сварщиках.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская в интервью официальному порталу Правительства Московской области назвала самые востребованные профессии Подмосковья.

Среди них — токари, электрогазосварщики, электромонтёры, водители, повара и слесари-ремонтники.

Высока потребность во врачах, медсёстрах, инженерах, конструкторах, технологах, техниках, менеджерах, воспитателях, — добавила Фаевская.

Она отметила, что с точки зрения профессий будущего самыми востребованными отраслями являются биология, медицина, IT, робототехника и химия.

Также министр предположила, что в связи с техническим прогрессом могут исчезнуть профессии вахтёров, лифтёров, почтальонов и операторов кол-центров.

Ранее Лайф назвал регионы с наибольшим уровнем занятости населения.

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