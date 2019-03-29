Парламент Великобритании в третий раз отверг проект соглашения по Brexit

После очередного провала в палате общин Дональд Туск созвал экстренный саммит ЕС для обсуждения дальнейших действий.

Британский парламент в третий раз отказался одобрить подготовленный премьер-министром Терезой Мэй проект соглашения с Евросоюзом по Брекситу. Против документа проголосовали 344 депутата, поддержали — 286 народных избранников.

Комментируя очередной провал соглашения в британском парламенте, председатель Европейского совета Дональд Туск созвал экстренный саммит ЕС для обсуждения дальнейших действий. Он пройдёт 10 апреля.

Ранее Евросоюз предупредил, что, если британский парламент не одобрит сделку в этот раз, Соединённое Королевство покинет ЕС 12 апреля. В таком случае есть риск "жёсткого" Брексита, то есть без предварительно оговорённых условий. Также возможен ещё один вариант — продление переговоров до конца текущего года или ещё дальше.