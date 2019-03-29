Пикап УАЗ станет звездой сериала "Новый папа"

Обусловлено такое решение желанием создателей фильма показать такой автомобиль, который ещё особо "не светился" в Италии и "не замылил" глаза европейской публике.

Режиссёр сериала "Новый Папа" Паоло Соррентино выбрал пикап УАЗ в качестве автомобиля первого лица католической церкви. Кадры со съёмок показало агентство AFP.

Решение об использовании машины российского производителя принималось лично Соррентино. Своё решение он объяснил желанием создателей фильма показать такой автомобиль, который ещё особо "не светился" в Италии и "не замылил" глаза европейской публике.

John Malkovich pape mystérieux en papamobile noire pic.twitter.com/6F45ay6wQ4 — Catherine Marciano (@clmarciano) 28 марта 2019 г.

"Новый папа" станет продолжением популярного сериала "Молодой папа" режиссера Паоло Соррентино. Роль главы католической церкви в нём играет Джон Малкович. Премьера продолжения запланирована на ноябрь 2019 года.