Путин отчитался о доходах за 2018 год

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Путин отчитался о доходах за 2018 год

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Владимир Путин. Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванко

Президент РФ Владимир Путин подал декларацию о доходах за прошлый год. Помимо лидера страны отчитались и занимающие руководящие должности в Кремле чиновники. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил ТАСС.

Все сдали. (Декларации) будут опубликованы в сроки, установленные законом, — заявил Песков.

Согласно закону, высокопоставленные госслужащие должны отчитываться о своих доходах раз в год и до 1 апреля, причем в декларациях также указываются доходы их супругов и несовершеннолетних детей.

В прошлом году Путин задекларировал доход за 2017 год в размере 18,7 млн рублей.

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