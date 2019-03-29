Rammstein позвали в бывший концлагерь после "омерзительного" клипа о холокосте

В ролике рокеры показаны в полосатых робах стоящими на эшафоте с петлями на шеях.

Группу Rammstein пригласили в бывший концлагерь Дахау после публикации тизера к новому клипу, в котором рок-музыканты предстали в образе узников лагеря смерти. Предложение озвучил директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер.

— Страдания и бесчеловечность холокоста не позволяют использовать эти темы в целях рекламы или погони за сенсацией для выпуска продуктов независимо от того, о чём идёт речь, в данном случае, очевидно, о новом музыкальном альбоме, — цитирует его Bild.

В ролике, который навлёк на участников Rammstein обвинения в антисемитизме, музыканты показаны в полосатых робах стоящими на эшафоте с петлями на шеях. А на груди гитариста Пауля Ландерса — шестиконечная звезда.

Ранее экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотте Кноблох назвала использование музыкантами страданий и убийства миллионов людей в развлекательных целях "непристойным и омерзительным".

В Федерации еврейских общин России заявили, что обвинять Rammstein из-за этого видео в оскорблении — это всё равно что порицать гуляющую женщину за неприкрытые колени. Глава организации считает творчество группы сплошным оскорблением и пощёчиной общественному вкусу.