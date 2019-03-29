Белорус с 30 судимостями попался в подмосковной электричке из-за выпивки

У преступника оказались при себе пистолет Макарова и вполне пригодные для стрельбы патроны.

Полицейские задержали в подмосковной электричке находившегося в розыске гражданина Белоруссии с 30 судимостями. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД на транспорте по ЦФО.

Внимание полицейских, сопровождавших поезд Москва — 47-й километр, мужчина привлёк тем, что распивал спиртные напитки в вагоне состава.

— У иностранца, находящегося в межгосударственном розыске, изъят пистолет Макарова и полный магазин патронов, пригодных для стрельбы из него, — говорится в сообщении.

Мужчину доставили в дежурную часть на станции Люберцы. Позднее выяснилось, что 30-летний житель Белоруссии скрывается в России от уголовного преследования. Полицейским он рассказал, что в Московскую область направлялся, чтобы найти работу и жильё.

— Это и отмечал в электропоезде со своим новым знакомым, — добавили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей и боеприпасов. Подозреваемый арестован.