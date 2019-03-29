Отца снохи Дудя оштрафовали за побои вслед за дочерью

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Отца снохи Дудя оштрафовали за побои вслед за дочерью

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<p>Геннадий А. Фото: © телеграм-канал <a href="https://t-do.ru/Lshort" target="_blank">Life Shot</a></p>

Суд признал отца Юлии, снохи известного блогера Юрия Дудя, виновным в причинении побоев и назначил штраф в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Аналогичный приговор был вынесен сегодня в отношении Юлии Дудь.

Ранее сообщалось, что 59-летний отец Юлии бизнесмен Геннадий А. помогал дочери в попытке забрать ребёнка. По версии брата блогера, 39-летнего Игоря, жена с тестем напали на него и его мать, попытались отобрать мальчика и затащить его в машину. Однако им удалось его отбить.

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