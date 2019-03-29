Таркан впервые за десять лет выступит перед российскими поклонниками

Последний концерт в Москве певец дал в 2009 году. С 2011 по 2016 год он брал творческую паузу.

Турецкий певец Таркан впервые за 10 лет выступит в России. Так, в поддержку своего 10-го альбома 11 мая артист даст концерт в Казани, а 14 мая покажет своё шоу в "Крокус сити холле" в Москве, сообщает ТАСС.

В последний раз Таркан выступал перед российским зрителем в 2009 году. А с 2011 года на пять лет брал творческую паузу.

Организаторы отмечают, что помимо новых песен Таркан исполнит полюбившиеся в России хиты. Гастроли пройдут в рамках перекрёстного Года культуры и туризма Турция — Россия.

Ранее Лайф сообщал, что джаз-гитарист Стэнли Кларк даст два концерта в России.