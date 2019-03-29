Башкирского учителя уволили из-за видео с приставанием к школьнице

Материалы против педагога также направили в правоохранительные органы. Ему может грозить тюремный срок.

Учителя ОБЖ из сельской школы Кушнаренковского района Башкирии уволили после скандального видео, на котором он пристаёт к ученице. По данным РИА "Новости", мужчину попросили из учебного заведения с формулировкой "За аморальное поведение".

По словам старшего помощника прокурора республики Гузель Масагутовой, материалы также направили в правоохранительные органы.

Ранее Лайф пообщался с коллегами и учениками педагога, попавшего на видео. Их показания, к слову, разошлись. Так, ученица этой же школы заверила, что он очень хороший учитель, а школьники для него словно внуки. А вот коллеги обэжэшника рассказали, как около года назад на туристическом слёте он напился и приставал к девочкам.