СК возбудил уголовное дело по факту смерти дезертира в Тверской области

У следствия появились подозрения, что военнослужащего могли довести до самоубийства.

Военные следователи СКР возбудили уголовное дело для проверки обстоятельств побега солдата-контрактника из военной части в Тверской области, которого позже нашли мёртвым. Тело дезертира обнаружили в одном из заброшенных домов региона. При нём были оружие и боеприпасы.

— По факту гибели старшего сержанта Дениса Белоусова, проходившего военную службу по контракту в воинской части 51592, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"), — сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СКР.

Ранее Лайф сообщал, что солдат-контрактник был лишён прав за пьяную езду за несколько часов до смерти.