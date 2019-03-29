Стало известно, сколько Порошенко потратил на избирательную кампанию

В штабе лидера Незалежной заверили, что борьбу за главный государственный пост политик "финансирует самостоятельно из ранее официально задекларированных средств".

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Пётр Порошенко потратил на свою избирательную кампанию 415 млн гривен (более $15 млн). Эти цифры озвучил руководитель избирательного штаба политика Виталий Ковальчук.

— На сегодня из избирательного фонда Петра Порошенко потрачено 415 млн гривен, — цитирует его "Интерфакс-Украина".

Ковальчук заверил, что кампания Порошенко "прозрачна и финансируется им самостоятельно из ранее официально задекларированных средств", что позволяет ему быть независимым при принятии решений на посту главы государства. По его словам, лидера Незалежной "никто не может дёргать за ниточки".

Ранее ЦИК Украины сообщил, что Порошенко потратил на рекламу в СМИ 61% средств избирательного фонда — 251 миллион гривен (около $9,3 млн).