Автомат Калашникова отлично прошёл проверку в экстремальных условиях — видео

Автомат Калашникова (АКС) испытали в экстремальных условиях. Судя по кадрам, которые публикует телеканал "Звезда", проверка пройдена отлично.

В ходе эксперимента ствол АК нагрели докрасна, а затем произвели несколько выстрелов. Проводить такие опыты опасно, так как в процессе накаливания ствол любого автомата может искривиться и, кроме того, разорваться прямо в руках стрелка.

Однако в случае с нашим АК всё прошло так, как и ожидалось. Калашников выдержал проверку.

Стоит добавить, что на вооружении советской, а затем и Российской армии автомат находится с 1959 года, его также используют вооружённые силы более 50 стран.

Это оружие будут производить и в Индии. Говоря о таком событии, президент России Владимир Путин подчеркнул, что это станет символом дружбы и сотрудничества двух стран.