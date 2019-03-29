Новак прокомментировал затягивание Данией согласования "Северного потока — 2"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак сообщил, что затягивание Данией согласования маршрута "Северного потока — 2" не скажется на сроках строительства газопровода.
— Он реализуется, инвестируется, идёт в соответствии с планами и с дорожной картой, — заявил Новак в кулуарах экономического форума в Красноярске журналистам телеканала "Россия 24".
Новак отметил очевидность того, что проект является коммерческим. В нём заинтересованы компании и потребители из Европы.
Напомним, 27 марта украинская компания "Нафтогаз" сообщила, что Дания отказала "Газпрому" в разрешении на строительство газопровода в территориальных водах королевства. Позже реализующая проект компания Nord Stream 2 AG опровергла заявление "Нафтогаза".
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