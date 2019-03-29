Трамп пригрозил в апреле закрыть границу с Мексикой

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил полностью или частично закрыть границу страны с Мексикой на следующей неделе, если Мехико не остановит нелегальную миграцию.
— Если Мексика немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию, которая попадает в Соединённые Штаты через нашу южную границу, я стану закрывать границу или же крупные участки границы на следующей неделе, — написал американский лидер в "Твиттере".
Трамп также потребовал от Конгресса США изменения "слабых иммиграционных законов". Американский президент отметил, что Мексика в течение многих лет зарабатывала на Соединённых Штатах, назвав закрытие границы "хорошей штукой".
Ранее американский лидер сообщил, что в США проживает не менее 25 миллионов нелегальных мигрантов.
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