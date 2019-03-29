Лайф публикует видео с редкими белыми львятами из крымского сафари-парка

В распоряжении Лайфа оказались кадры с редкими белоснежными львятами, которые появились на свет в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе Крыма. Малыши стали первыми из семейства царя зверей, родившимися в наступившем году.

На кадрах видно, что девочка и мальчик уже начали проявлять характер — пытаются убежать от матери, львицы Миледи, и рычат. Правда, пока звук напоминает мяуканье.

Ранее директор зверинца рассказал, что в мире насчитывается всего несколько сот белых львов. Окрас их шерсти объясняется редким генетическим заболеванием. При этом белые львы не альбиносы. В природе эти кошки почти никогда не выживают, а вот в парках чувствуют себя вполне уверенно.