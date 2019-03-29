В Татарстане восемь детей попали в больницу после занятий в бассейне

У школьников разного возраста обнаружили признаки серьёзного ингаляционного отравления.

Восемь детей в возрасте от 8 до 13 лет с признаками отравления госпитализировали после занятий в плавательном бассейне в Балтасинском районе Татарстана.

— В 14:10 поступила информация о госпитализации восьми детей в Балтасинскую ЦРБ с жалобами на кашель, головокружение, затруднённое дыхание, тошноту, возникшими во время плановых занятий в плавательном бассейне, — сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Уточняется, что на момент поступления состояние четверых детей врачи оценивали как лёгкой степени тяжести, ещё четверых — средней степени. Сейчас состояние несовершеннолетних удовлетворительное.

Известно, что ранее в Балтасинскую ЦРБ с похожими жалобами обратились двое взрослых. Они тоже плавали в этом бассейне.

На место происшествия для выяснения причин инцидента выехали специалисты Роспотребнадзора по региону.

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