В Татарстане восемь детей попали в больницу после занятий в бассейне

Восемь детей в возрасте от 8 до 13 лет с признаками отравления госпитализировали после занятий в плавательном бассейне в Балтасинском районе Татарстана.
— В 14:10 поступила информация о госпитализации восьми детей в Балтасинскую ЦРБ с жалобами на кашель, головокружение, затруднённое дыхание, тошноту, возникшими во время плановых занятий в плавательном бассейне, — сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Уточняется, что на момент поступления состояние четверых детей врачи оценивали как лёгкой степени тяжести, ещё четверых — средней степени. Сейчас состояние несовершеннолетних удовлетворительное.
Известно, что ранее в Балтасинскую ЦРБ с похожими жалобами обратились двое взрослых. Они тоже плавали в этом бассейне.
На место происшествия для выяснения причин инцидента выехали специалисты Роспотребнадзора по региону.
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