"Доктор Смерть" с Украины изуродовала более десяти россиянок

Некоторые пациентки лишились на столе горе-хирурга переносицы или части груди. Есть данные и об одном летальном исходе.

Эта шокирующая история разворачивается в Краснодаре уже не первый месяц. Как сообщает "Рен-ТВ", долгое время там работала пластический хирург с Украины Алена Верди, которая искалечила несколько пациенток, но до сих пор находится на свободе.

Одна из пострадавших пришла к эскулапу на абдоминопластику (пластику живота), но на результат оказалось даже больно смотреть.

— Она отрезала мне сверху из-под груди кусок и выкинула его. Она меня сшила, натянула очень сильно, у меня пошло натяжение. У меня женские гениталии начали подниматься наверх, — откровенно рассказала одна из пациенток.

Впрочем, результат смутил и самого доктора, которая попросила пациентку больше не ходить в клинику, дабы не отпугивать других клиентов, а перевязки делала на дому.

Но ладно перевязки. Нашлись в Краснодаре и те, кому Алена Верди делала операции прямо у себя в квартире.

В сюжете "Рен-ТВ" говорится, что некоторые женщины лишились из-за "хирурга" переносицы, части груди, а одна её пациентка умерла во время операции. И только летальный случай якобы заставил руководство клиники распрощаться с Аленой Верди. А уже после этого стало известно, что документы об её образовании и необходимые для работы сертификаты, скорее всего, подделка.

Клиника провела ребрендинг и сменила вывеску, чтобы хоть так очистить свою репутацию. А сама "хирург", пока краевой СК проводит проверку, на свободе.