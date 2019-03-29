Отец снохи Дудя рассказал Лайфу, почему дело дошло до драки

По мнению Геннадия, виновником является супруг дочери Игорь, который нарушил договорённость и забрал ребёнка.

Отец Юлии, снохи известного блогера Юрия Дудя, Геннадий в беседе с Лайфом рассказал, что произошло в их семье и почему дело дошло до суда. По его мнению, виновником всей ситуации является в первую очередь зять.

Как сообщалось ранее, маму и брата знаменитого блогера избили около дома в Москве, но дело сначала "списали в утиль". Как выяснилось, Игорь находится в процессе развода с супругой, но пара не может поделить общего сына. В то утро Юлия решила забрать ребёнка и приехала к супругу с 59-летним отцом и охранниками. Драка попала на видео.

— Они решили пожить отдельно, взять паузу. Они жили в съёмной квартире 12 кв. метров. Было решено, что Юля со Стёпой остаются в этой квартире: поживут, два-три дня, неделю, пока мозги поутихнут, а Игорь поживёт у родителей в 10 минутах ходьбы пешком, — рассказывает Геннадий.

Он добавил, что с ребёнком отцу никто общаться не запрещал, а уже на следующий день ему позвонила дочь вся в слезах.

— Я приезжаю, спрашиваю. Она говорит, что договорились пожить отдельно, а он взял Стёпу, взял вещи, права и утащился к своим родителям в квартиру. Сказал, что ребёнка она больше не увидит, — сообщил отец Юлии.

Суд сегодня признал Юлию и Геннадия виновными в причинении побоев и назначил штраф в размере пяти тысяч рублей каждому.