Лайф публикует последнее слово нижегородской матери-убийцы в суде — видео

Елена Каримова заявила, что морально умерла вместе со своими детьми — 25 апреля 2018 года.

Жительница Нижнего Новгорода Елена Каримова, обвиняемая в жестоком убийстве собственных сына и дочери, во время последнего слова в суде заявила, что дети были для неё лучиком.

— Я умерла морально 25 апреля вместе с моими малышами. Они были для меня лучиком, которого меня лишили. Я их безумно люблю, — сказала Каримова.

Нижегородка заявила, что после убийства детей другими людьми не отвечала за свои действия, делала всё на автомате, будто ничего не случилось: общалась с людьми, чтобы никто ничего не заподозрил, заезжала в привычные места. По словам Каримовой, она не хотела никого видеть, но и не могла оставаться одна.

— Я поехала в тот день, когда они меня отпустили, к тёте Вале. Хотела сначала всё рассказать. Я ничего не смогла ей сказать о произошедшем. Испугалась, что, если всё расскажу, она обратится в полицию и поставит тем самым себя и всех под угрозу, — пояснила обвиняемая.

Каримова заявила, что изначально рассказала оперативным сотрудникам всю правду об убийцах, назвала машину и имена, которые знала. После она якобы испугалась и на допросе в Следственном комитете взяла вину на себя, "чтобы оградить от убийц свою маму".

По словам женщины, лишь оставшись "наедине со своим горем в стенах СИЗО", она поняла, что молчанием может "навредить своим близким", и решила не признавать вину в убийстве детей.

Приговор Елене Каримовой вынесут через несколько дней. Гособвинение просит приговорить женщину к 21 году в колонии общего режима.

Ранее Лайф писал, что родственники нижегородки не верят в её виновность — они утверждают, что Каримова была любящей матерью.