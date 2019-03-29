Анна Седокова раскритиковала мужчин, которые бросают детей из-за "новых баб"

Певица Анна Седокова заявила, что не видит ни одного оправдания мужчинам, которые оставляют собственных детей без финансовой поддержки и устраивают тяжбы с бывшими возлюбленными по поводу алиментов.

— Вот есть у мужика баба новая. Она приходит и говорит: "Не надо помогать своим детям, помогай моему. Они сами выживут". И ты такой: "Да. Ты правильно говоришь, женщина, не буду я им помогать. Выживут сами", — приводит слова артистки портал "Дни.ру".

Экс-солистка "ВИА Гры" напомнила, что трижды отправлялась под венец и три её брака оказались неудачными и скоротечными. Однако певица позитивно оценивает своё прошлое и не считает правильным отказываться идти замуж за любимого человека.

Напомним, Седокова весь прошлый год боролась за право опеки над средней дочерью со вторым мужем — бизнесменом Максимом Чернявским. В итоге супруги пришли к мирному соглашению, договорившись, что девочка будет жить с отцом в США.