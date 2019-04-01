Обзор Redmi Note 7. Хорошая камера в дешёвом смартфоне — это реально

В распоряжении Лайфа оказался смартфон Redmi Note 7, который блогеры и профильные СМИ окрестили главным бюджетником весны. Мы с интересом протестировали этот девайс, составили о нём собственное мнение.

В начале года Redmi откололась от Xiaomi и стала независимым брендом. Так вендор провёл чёткую границу между премиальными Mi-гаджетами и бюджетными Redmi. Вроде складная теория, но вскоре поползли слухи, что Redmi будет выпускать ещё и флагманы. Многим стало тревожно. Серия Redmi уже много лет поставляет качественные аппараты за малые деньги. А теперь под этой маркой обещают флагманы. А флагманы в бюджетном сегменте — это проблема. Во-первых, для топ-моделей всегда берегут лучшие компоненты. Во-вторых, флагманы никогда не бывают дешёвыми. Вскоре новая-старая компания выпустила первый смартфон Note 7, и многие принялись разглядывать его через лупу. Ведь так интересно узнать, рушит ли он существующую парадигму.

Броский, но не всегда практичный внешний вид

Xiaomi любит пускать пыль в глаза, и Redmi этот приём унаследовала. Note 7 — красивый смартфон. Первое время им искренне восхищаешься, но довольно быстро понимаешь, что кое-где эффектной внешностью стоило бы пренебречь в пользу практичности.

Выпирающие камеры — это, конечно, модно и эффектно, но Redmi перестаралась. Даже толстого стокового чехла недостаточно, чтобы спрятать выступ. Стеклянные крышки тоже в тренде. Они всегда красивые, но очень скользкие. Рамки у Note 7 пластиковые и глянцевые. Внешне хорошо имитируют металл, но руки не обманешь — приятный холодок не чувствуется.

Если сзади смартфон выглядит броско, то спереди всё обычно: 6,3-дюймовый экран, разговорный динамик, каплевидный вырез, тонкие рамки и толстый "подбородок". В целом аппарат в руке лежит комфортно. Единственное — Note 7 тяжеловат и толстоват. Почти наверняка причина в большом аккумуляторе.

Качество сборки хорошее. Нареканий нет. Производитель и вовсе настолько уверен в своём продукте, что на родине вместо привычных 12 месяцев гарантии даёт аж 18.

Дисплей звёзд с неба не хватает

Экран в Note 7 обычный. Здесь стоит IPS-матрица со стандартным разрешением 1080 на 2340 точек. Плотность набивки пикселей — 409 ppi. Соотношение сторон — 19,5:9. Всего этого достаточно для комфортного потребления контента любого типа. Ну разве что к соотношению экрана можно придраться: смотреть YouTube и играть приходится с чёрными полосами.

От качества картинки в бюджетниках, как правило, много не ждёшь, но Redmi приятно удивляет. Матрица новинки очень яркая и контрастная. Впрочем, большого чуда не ждите — есть к чему придраться. Например, белый цвет смартфон уводит в синий.

Проверенный временем процессор снова радует

За производительность в Note 7 отвечают 4 Гбайта оперативной памяти и 8-ядерный Snapdragon 660. Далеко не самый новый, но мощный и энергоэффективный процессор, который мы видели в Mi Note 3, Zenfone 4, Nokia 7 Plus и целом ряде Oppo и Vivo. Практически все носители этого "камня" дороже Redmi.

В бенчмарке AnTuTu аппараты со Snapdragon 660, как правило, набирают больше 100 000 баллов. Конкретно наш Redmi "выбил" почти 144 000 баллов. Хороший результат.

Работа смартфона за пределами синтетических тестов тоже почти не вызывает нареканий: во время тестирования аппарат работал стабильно. С обработкой сложной 3D-графики процессор справляется. Например, требовательная игра Player Unknown's Battleground Mobile плавно работала на средних настройках. Одно замечание: за полчаса игры смартфон нагрелся так сильно, что держать его в руках было некомфортно.

Аккумулятора хватает за глаза

Одной из отличительных черт линейки Redmi всегда были большие аккумуляторы. Очень приятно, что Note 7 продолжил эту традицию: в смартфоне стоит солидная батарея на 4000 мАч. На автономности она сказывается наилучшим образом.

Лабораторные тесты GSMArena показали, что аппарат способен выжать до 14 часов беспрерывного интернет-сёрфинга или воспроизведения видео. В реальных тестах Redmi тоже показывает весьма впечатляющий результат: смартфон легко живёт без розетки от полутора до двух суток.

Стоит упомянуть и то, что Note 7 поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4 на 18 Вт, которая заправляет аккумулятор на 60% всего за полчаса. Одно но: в комплекте идёт обычный 10-ваттный блок питания. "Быстрый" придётся покупать отдельно. В лучших традициях крохоборов из Купертино.

Камера, которая перекрывает все недостатки

Мы критиковали Redmi за дизайн, споткнулись о дисплей и немного поругались на комплектацию. Все эти недостатки легко перекрывает камера. В Note 7 стоит спаренный модуль на 48 и 5 Мпикс. Второй нужен для размытия фона, а первый — Samsung ISOCELL GM1 — для всего остального. Похожий ведущий модуль на 48 Мпикс, но только от Sony, стоит на Mi 9. Оба сенсора являются конкурентами и позиционируются как решения для флагманов. Как Remdi удалось выпросить его для бюджетника, непонятно.

При хорошем освещении Note 7 снимает без нареканий. Фотографии получаются очень детализированными. Единственное — хотелось бы побольше насыщенности.

С переходом в помещение с искусственным освещением ситуация ухудшается, но Redmi Note 7 всё равно превосходит все ожидания от аппарата своей ценовой категории.

В ночное время, разумеется, качество фотографий резко падает. Ночной режим не спасает. Впрочем, даже при уличном освещении иногда архитектура на снимках выходит сносно.

К портретному режиму, увы, есть вопросы. Объекты, которые нужно оставить в фокусе, он распознаёт корректно, а вот фон, бывает, размывается как попало.

Redmi, само собой, пошла по стопам Xiaomi и подвязала к камере Note 7 искусственный интеллект. Откровенно говоря, большой пользы от него мы не заметили. А вот HDR работает отменно. Его и рекомендуем использовать постоянно.

Селфи-камера в Redmi Note 7 стоит на 13 Мпикс, и она делает на удивление приятные снимки. Портреты, к слову, тоже иногда получаются неплохими, хотя алгоритм часто "отхватывает" уши и "замазывает" волосы.

Записью видео восторгаться не приходится. Мало того что нет 4К (хотя это не так страшно, как кажется), так ещё и стабилизацию не завезли. Как следствие, видео получается "желейным" и смотреть на него больно. С другой стороны, если камеру зафиксировать, то получаются сносные клипы.

Звук, память и опции

Напоследок пройдёмся по менее важным аспектам. Внутренней памяти у аппарата 32, 64 или 128 Гбайт. Если вдруг этого не хватит, можно зарядить MicroSD. При этом стоит помнить, что вставляется карточка в гибридный лоток вместо второй сим-карты. Внешний динамик очень громкий. В наушниках тоже звук на уровне. NFC, увы, нет, но это, опять же, проблема не конкретной модели, а вендора: у Xiaomi подавляющее большинство аппаратов идёт без NFC.

Настоящий убийца

В ходе обзора мы кое-где жаловались на Redmi Note 7. Могло показаться, что у этого смартфона, например, плохой экран или он недостаточно мощный. Едва ли стоит обращать на это внимание. По одной простой причине — цена. Стартует Note 7 от 13 990 рублей за версию 3/32 Гбайта. А если искать "серые" аппараты, то вообще можно найти за 12 000 и даже 11 000 рублей. Лучше Note 7 за такие деньги новый смартфон купить невозможно. И за это китайцам хочется аплодировать.