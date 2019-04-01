Обзор Redmi Note 7. Хорошая камера в дешёвом смартфоне — это реально

Обзор Redmi Note 7. Хорошая камера в дешёвом смартфоне — это реально

Фото: © L!FE/Роман Кильдюшкин

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В распоряжении Лайфа оказался смартфон Redmi Note 7, который блогеры и профильные СМИ окрестили главным бюджетником весны. Мы с интересом протестировали этот девайс, составили о нём собственное мнение.

В начале года Redmi откололась от Xiaomi и стала независимым брендом. Так вендор провёл чёткую границу между премиальными Mi-гаджетами и бюджетными Redmi. Вроде складная теория, но вскоре поползли слухи, что Redmi будет выпускать ещё и флагманы. Многим стало тревожно. Серия Redmi уже много лет поставляет качественные аппараты за малые деньги. А теперь под этой маркой обещают флагманы. А флагманы в бюджетном сегменте — это проблема. Во-первых, для топ-моделей всегда берегут лучшие компоненты. Во-вторых, флагманы никогда не бывают дешёвыми. Вскоре новая-старая компания выпустила первый смартфон Note 7, и многие принялись разглядывать его через лупу. Ведь так интересно узнать, рушит ли он существующую парадигму.

Броский, но не всегда практичный внешний вид

Xiaomi любит пускать пыль в глаза, и Redmi этот приём унаследовала. Note 7 — красивый смартфон. Первое время им искренне восхищаешься, но довольно быстро понимаешь, что кое-где эффектной внешностью стоило бы пренебречь в пользу практичности.

<p>Фото: © L!FE / Роман Кильдюшкин</p>

Выпирающие камеры — это, конечно, модно и эффектно, но Redmi перестаралась. Даже толстого стокового чехла недостаточно, чтобы спрятать выступ. Стеклянные крышки тоже в тренде. Они всегда красивые, но очень скользкие. Рамки у Note 7 пластиковые и глянцевые. Внешне хорошо имитируют металл, но руки не обманешь — приятный холодок не чувствуется.

<p>Фото: © L!FE / Роман Кильдюшкин</p>

Если сзади смартфон выглядит броско, то спереди всё обычно: 6,3-дюймовый экран, разговорный динамик, каплевидный вырез, тонкие рамки и толстый "подбородок". В целом аппарат в руке лежит комфортно. Единственное — Note 7 тяжеловат и толстоват. Почти наверняка причина в большом аккумуляторе.

<p>Фото: © L!FE / Роман Кильдюшкин</p>

Качество сборки хорошее. Нареканий нет. Производитель и вовсе настолько уверен в своём продукте, что на родине вместо привычных 12 месяцев гарантии даёт аж 18.

Дисплей звёзд с неба не хватает

Экран в Note 7 обычный. Здесь стоит IPS-матрица со стандартным разрешением 1080 на 2340 точек. Плотность набивки пикселей — 409 ppi. Соотношение сторон — 19,5:9. Всего этого достаточно для комфортного потребления контента любого типа. Ну разве что к соотношению экрана можно придраться: смотреть YouTube и играть приходится с чёрными полосами.

<p>Фото: © L!FE / Роман Кильдюшкин</p>

От качества картинки в бюджетниках, как правило, много не ждёшь, но Redmi приятно удивляет. Матрица новинки очень яркая и контрастная. Впрочем, большого чуда не ждите — есть к чему придраться. Например, белый цвет смартфон уводит в синий.

Проверенный временем процессор снова радует

За производительность в Note 7 отвечают 4 Гбайта оперативной памяти и 8-ядерный Snapdragon 660. Далеко не самый новый, но мощный и энергоэффективный процессор, который мы видели в Mi Note 3, Zenfone 4, Nokia 7 Plus и целом ряде Oppo и Vivo. Практически все носители этого "камня" дороже Redmi.

<p>Результат тестирования в AnTuTu. Скриншот: © L!FE</p>

В бенчмарке AnTuTu аппараты со Snapdragon 660, как правило, набирают больше 100 000 баллов. Конкретно наш Redmi "выбил" почти 144 000 баллов. Хороший результат.

<p>Фото: © L!FE / Роман Кильдюшкин</p>

Работа смартфона за пределами синтетических тестов тоже почти не вызывает нареканий: во время тестирования аппарат работал стабильно. С обработкой сложной 3D-графики процессор справляется. Например, требовательная игра Player Unknown's Battleground Mobile плавно работала на средних настройках. Одно замечание: за полчаса игры смартфон нагрелся так сильно, что держать его в руках было некомфортно.

Аккумулятора хватает за глаза

Одной из отличительных черт линейки Redmi всегда были большие аккумуляторы. Очень приятно, что Note 7 продолжил эту традицию: в смартфоне стоит солидная батарея на 4000 мАч. На автономности она сказывается наилучшим образом.

<p>Фото: © L!FE / Роман Кильдюшкин</p>

Лабораторные тесты GSMArena показали, что аппарат способен выжать до 14 часов беспрерывного интернет-сёрфинга или воспроизведения видео. В реальных тестах Redmi тоже показывает весьма впечатляющий результат: смартфон легко живёт без розетки от полутора до двух суток.

<p>Слева — &#34;быстрый&#34; блок питания. Фото: © L!FE / Роман Кильдюшкин</p>

Стоит упомянуть и то, что Note 7 поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4 на 18 Вт, которая заправляет аккумулятор на 60% всего за полчаса. Одно но: в комплекте идёт обычный 10-ваттный блок питания. "Быстрый" придётся покупать отдельно. В лучших традициях крохоборов из Купертино.

Камера, которая перекрывает все недостатки

Мы критиковали Redmi за дизайн, споткнулись о дисплей и немного поругались на комплектацию. Все эти недостатки легко перекрывает камера. В Note 7 стоит спаренный модуль на 48 и 5 Мпикс. Второй нужен для размытия фона, а первый — Samsung ISOCELL GM1 — для всего остального. Похожий ведущий модуль на 48 Мпикс, но только от Sony, стоит на Mi 9. Оба сенсора являются конкурентами и позиционируются как решения для флагманов. Как Remdi удалось выпросить его для бюджетника, непонятно.

При хорошем освещении Note 7 снимает без нареканий. Фотографии получаются очень детализированными. Единственное — хотелось бы побольше насыщенности.

С переходом в помещение с искусственным освещением ситуация ухудшается, но Redmi Note 7 всё равно превосходит все ожидания от аппарата своей ценовой категории.

<p>Фото: © L!FE / Роман Кильдюшкин</p>

В ночное время, разумеется, качество фотографий резко падает. Ночной режим не спасает. Впрочем, даже при уличном освещении иногда архитектура на снимках выходит сносно.

К портретному режиму, увы, есть вопросы. Объекты, которые нужно оставить в фокусе, он распознаёт корректно, а вот фон, бывает, размывается как попало.

<p>Фото: © L!FE</p>

Redmi, само собой, пошла по стопам Xiaomi и подвязала к камере Note 7 искусственный интеллект. Откровенно говоря, большой пользы от него мы не заметили. А вот HDR работает отменно. Его и рекомендуем использовать постоянно.

Селфи-камера в Redmi Note 7 стоит на 13 Мпикс, и она делает на удивление приятные снимки. Портреты, к слову, тоже иногда получаются неплохими, хотя алгоритм часто "отхватывает" уши и "замазывает" волосы.

<p>Фото: © L!FE / Роман Кильдюшкин</p>

Записью видео восторгаться не приходится. Мало того что нет 4К (хотя это не так страшно, как кажется), так ещё и стабилизацию не завезли. Как следствие, видео получается "желейным" и смотреть на него больно. С другой стороны, если камеру зафиксировать, то получаются сносные клипы.

Звук, память и опции

Напоследок пройдёмся по менее важным аспектам. Внутренней памяти у аппарата 32, 64 или 128 Гбайт. Если вдруг этого не хватит, можно зарядить MicroSD. При этом стоит помнить, что вставляется карточка в гибридный лоток вместо второй сим-карты. Внешний динамик очень громкий. В наушниках тоже звук на уровне. NFC, увы, нет, но это, опять же, проблема не конкретной модели, а вендора: у Xiaomi подавляющее большинство аппаратов идёт без NFC.

Настоящий убийца

В ходе обзора мы кое-где жаловались на Redmi Note 7. Могло показаться, что у этого смартфона, например, плохой экран или он недостаточно мощный. Едва ли стоит обращать на это внимание. По одной простой причине — цена. Стартует Note 7 от 13 990 рублей за версию 3/32 Гбайта. А если искать "серые" аппараты, то вообще можно найти за 12 000 и даже 11 000 рублей. Лучше Note 7 за такие деньги новый смартфон купить невозможно. И за это китайцам хочется аплодировать.

Автор:
РК
Роман Кильдюшкин
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