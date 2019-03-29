Следователи проверяют сообщения о запертых в квартире детях во время пожара

В настоящее время устанавливаются родители несовершеннолетних и их местонахождение.

Сотрудники ГСУ СК РФ по Москве проводят доследственную проверку после публикации LifeShot о детях, оставленных в опасности в московской квартире. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лайф рассказывал, что двое малолетних детей — пятилетняя девочка и мальчик-грудничок — были найдены пожарными, проводившими осмотр квартир после тушения возгорания в одном из жилых домов Москвы. Спасатели услышали детские голоса и вскрыли дверь в квартиру, так как им никто не открыл.

К счастью, здоровью малышей, которые, впрочем, успели надышаться дымом, ничего не угрожает. Сотрудники СКР устанавливают местонахождение их родителей.